Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi | “Io ossessionato dal sesso I porno? Li guardo da sempre”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024, uno degli attori italiani più acclamati del momento, vestirà i panni dinella serie tv “Supersex” che uscirà il prossimo 6 marzo. L’attore in una recente intervista a Vanity Fair ha spiegato che per lui non è stato facile interpretare i panni di undivo come, aggiungendo poi che la serie tv nonincentrata unicamente sul, maanche una sorta di educazione sentimentale. Come raccontato dagli ha rivelato particolari molto intimi della sua vita privata per aiutarlo a entrare nel personaggio: “, ...