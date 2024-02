Alessandro Borghi | l' amore con Irene Forti e il figlio Heima | ritratto di famiglia riservata

La nuova serie , che sarà presentata in anteprima alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, debutterà in streaming il 6 ... (comingsoon)

Confermata anche la data d'uscita della serie su Netflix Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Supersex , serie in cui Alessandro ... (movieplayer)

Anzi: il brivido. Quello che prova quando è a teatro o su un set. Dopo piccoli ruoli con Moretti e Bellocchio (e in attesa di nuovi grandi film) è ora in ‘Mameli’. La recitazione, la politica, gli ini ...Entro un anno l'edificio, di origine altomedievale, e l'area cambieranno completamente aspetto. Il sindaco Imeri mette le mani avanti: «Si tratta di una proprietà privata, non vincolata. E le modifich ...Durante le serate di Sanremo, Netflix ha rilasciato in anteprima il trailer di SUPERSEX, l’attesissima serie, liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, con protagonista Alessandro Borghi nei ...