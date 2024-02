Albinoleffe | gli infortuni pesano Modesto | “Diao letale | in un istante decide le partite”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Zanica. Un tecnico soddisfatto per la crescita dei suoi ragazzi, un direttore sportivo che sottolinea la difficoltà numerica che deve quotidianamente affrontare il suo allenatore. “Vittoria che pesa per il morale dopo la sconfitta con il Vicenza – dichiara Francesco, tecnico dell’Atalanta Under 23 – I ragazzi hanno retto bene fisicamente: non mi aspettavo un rendimento di questo tipo, in particolare da Panada. A livello tecnico abbiamo fatto bene: abbiamo creato moltissime occasioni e meritavamo anche qualcosa in più”. “Bonfanti e Mendicino sono due ragazzi, come tutti gli altri, che qui in Under stanno crescendo: il nostro lavoro è proprio questo – prosegue-. Mendicino non dimentichiamoci che è un 2006: è un ragazzo serio, forse anche troppo. Ma tutti i ragazzi sono cresciuti dall’inizio dell’anno”. Nella serata fresca dello Stadium ...