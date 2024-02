Al via la fiera della bellezza di Rinascente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuovi beauty brand, spazi ripensati, experience interattive e cabine per i trattamenti spa. Non è un sogno, bensì la manifestazione immersiva cheha inaugurato nei suoi store di Milano Piazza Duomo, Roma Via del Tritone e Torino Via Lagrange, completamente all’insegna, fino all’11 marzo 2024. L’evento, ribattezzato Beauty Fair, va vissuto come un vero e proprio percorso a tappe tra profumi, make up, trattamenti, master class e servizi di personalizzazione. Inoltre, rientra nel più ampio piano dell’insegna di intrattenere i suoi consumatori con un’experience sempre nuova e diversificata, nell’ambitocampagna Have a Great Time. Ecco perché, in occasione di questo primo esperimento, ...