Al museo Spazio Pantani vanno a ruba le bandane

(Di martedì 13 febbraio 2024) Allo, ilmultimediale ricavato nell’ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Cesenatico, si scoprono i cimeli e i ricordi del grande ciclista, ma si incontra soprattutto Serena Boschetti, la nipote di Marco, una donna la cui infanzia è legata a doppio filo a quella dello zio campione. Buon sangue non mente, così mentre il ‘Pirata’ vinceva tutto, lei a 5 anni iniziò a pedalare con la mitica Sidermec. La bicicletta le piaceva tanto e Marco le era molto legato, come lei stessa ci racconta: "Lo zio era una persona speciale e io ho dei bellissimi ricordi di lui. Quando ero piccolina mi veniva a vedere correre nel pistino del Sole, fra le vecchia e la nuova Statale. Quando poteva veniva a prendermi e io ero felice. Dello zio Marco ricordo gli aspetti più umani e familiari, il volersi ...

Allo Spazio Pantani, il museo multimediale ricavato nell’ ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Cesenatico, si scoprono i cimeli e i ricordi del grande ciclista, ma si incontra soprattutto ...Da un centro di fotografia galleggiante sulla Senna alla Frick Collection rinnovata: i nuovi musei da vedere nel 2024 in giro per il mondo ...La sua produzione rappresenta una riflessione sull'arte sia nei suoi aspetti fondamentali sia quando integra la nostra vita quotidiana nei suoi aspetti più particolari. La mostra può essere visitata f ...