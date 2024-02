Al Colosseo cambia tutto | lotta ai bagarini e caccia alle agenzie ‘salta fila’

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'introduzione del biglietto di ingresso nominativo alha rappresentato un passo in avanti, ma i problemi sono tutt'altro che risolti. Da maggio, però, cambierà la gestione del servizio di biglietteria e questo porterà ulteriori miglioramenti, ha spiegato la direttrice del Parco del, Alfonsina Russo.

Lo ha detto la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, intervenendo in commissione capitolina Turismo sul tema della bigliettazione del monumento. "Stiamo puntando anche sulle ...Tour operator ancora critici per la gestione del Parco Archeologico del Colosseo e per la lotta a file e "acchiappini" ...