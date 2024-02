Al blitz agli Uffizi lo stesso attivista che imbrattò Palazzo Vecchio | chi è e cosa rischia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 – Giordano Stefano Cavini Casalini è tornato in azione. Tra i due attivisti che oggi hanno fatto undi Firenze attaccando fotografie riguardanti l’alluvione di Campi Bisenzio alla teca che protegge la Venere di Botticelli c’era ancora una volta lui. Loambientalista checon vernice arancione e che rese celebre la corsa del sindaco Dario Nardella per cercare di fermarlo. In un video ha spiegato i motivi della protesta: “Oggi ho scelto di entrare in azione infrangendo misure cautelare con il rischio di carcere per chiedere un fondo riparazione di 20 miliardi di euro a sostegno di persone che hanno subito o subiranno nel prossimo futuro danni dalle catastrofi climatiche. Sento di dover fare ...