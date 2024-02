Ahsoka | Hayden Christensen sul suo ritorno | Qualcosa che non sapevo di desiderare

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'attore è tornato nei panni di Anakin Skywalker nella serie con protagonista Rosario Dawson Quasi due decenni dopo Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith,è tornato nei panni di Anakin Skywalker sia in Obi-Wan Kenobi che nella prima stagione di, e proprio parlando di quest'ultima esperienza, l'attore si è detto entusiasta in modo inaspettato. "Le scene che ho potuto fare nei panni di Anakin sul set disono stateche nondi desidera", ha dichiaratonella nuova cover story di Empire. "Quando mi stavo preparando a girare Obi-Wan Kenobi, ho iniziato ad approfondire The Clone Wars e l'ho adorato. Ricordo di aver pensato: 'Cavolo, …

A quanto pare lavorare alla serie Disney+ per l'interprete di Anakin Skywalker è stato davvero emozionante, come non si sarebbe aspettato.Hayden Christensen ha parlato del suo ritorno nell'universo di Star Wars spiegando perché è felice delle scene girate per la serie Ahsoka ...Com'è andata la carriera di Hayden Christensen dopo guerre stellari Scopriamo assieme la storia dell'interprete di Anakin Skywalker.