Agroalimentare | rinnovata l' intesa tra Guardia di Finanza e Ismea

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - È stato rinnovato oggi, a Roma, il Protocollo d'che disciplina i rapporti di collaborazione tra ladie lsmea. A sottoscriverne i contenuti, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo, Generale Leandro Cuzzocrea e il Commissario straordinario di, Livio Proietti. Si consolida così una sinergia già, da tempo, in essere tra le due Istituzioni e destinata a rafforzarsi ulteriormente per effetto dell'odierno memorandum. Con il rinnovo dell', infatti, si punta al potenziamento del partenariato G. di F./che, dai comparti agricolo e, viene ora esteso anche alla tutela della proprietà intellettuale, con l'obiettivo di far emergere casi di contraffazione o di violazione dei diritti d'autore, know-how produttivi nonché di marchi e brevetti. Seguendo uno schema ormai collaudato, la collaborazione troverà concreta attuazione in costanti scambi informativi che permetteranno alla Componente Speciale delladidi approfondire dati, notizie e altre informazioni qualificate, sviluppare progetti operativi e attivare i Reparti territoriali del Corpo per i riscontri investigativi "sul campo". Ma l'accordo siglato oggi contempla anche iniziative rivolte alla crescita professionale del personale di entrambe le Istituzioni, prevedendo la possibilità di organizzare momenti di confronto per lo scambio di best practice e di specifici corsi di formazione e aggiornamento. A beneficiare della nuova e più strutturata forma di collaborazione, l'efficacia delle azioni a tutela dei comparti agricolo enazionali, destinatari di interventi rilevanti, finanziati anche con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).