Agnelli | se anche un grande torinese come Enrico Salza dice che hanno perso le radici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cosa pensa Torino degli Elkann? Se lo chiedessimo al “torinesissimo”, non tutto il bene possibile, ecco. Secondo il banchiere la quinta generazione della famigliaha smarrito la connessione con la città, «le». E no, non è un buon periodo per i protagonisti contemporanei della dinastia Fiat. Pessimi rapporti con il governo. Carte bollate con la mamma per l'eredità. E orala città, la retedi relazioni che ha contribuito a salvare l'azienda dopo la morte dell'Avvocato, presenta il conto. Passo indietro. Chi èe perché può essere giustamente considerato una voce della Torino che conta (e che ha contato). Imprenditore, vertice di Confindustria, presidente ...