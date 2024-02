Aggressioni negli ospedali | Vertice in Prefettura a L' Aquila

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'- La recente ondata di violenzeha scosso la comunità medica, portando alla convocazione di unurgente presso laa L'. La situazione è stata definita "non più tollerabile" dalla Fp Cgil, che ha esortato alla definizione di protocolli stringenti per garantire la sicurezza del personale sanitario. Il, presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e del direttore generale della Asl, Ferdinando Romano. Si è discusso sulla necessità di stabilire linee guida chiare per disciplinare gli incontri tra il personale sanitario e l'utenza, sia nei pronto soccorso che nei reparti ordinari, al fine di assicurare la piena incolumità degli operatori. ...