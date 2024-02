Affari Tuoi ad un passo dal doppiare Striscia la Notizia negli ascolti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non c'era mai stato un divario tanto netto trala, con Amadeus Re incontrastato dell'access prime time e il programma di Canale5 sempre più in difficoltà. 36 edizioni, 7646 puntate e sentirle tutte. Lunedì 12 febbraio,la, storico 'tg satirico' ideato da Antonio Ricci, è stato quasi doppiato da, quest'anno risorto grazie a quell'Amadeus che oramai tramuta in oro tutto ciò che tocca. 5.869.000 telespettatori pari al 26.6% di share per Rai 1, contro i 3.154.000 telespettatori con il 14.2% di share per Canale 5. Non si era mai visto un divario tanto netto, clamoroso. Anche se quasi interamente dedicata al Festival di Sanremo, con tanto di Tapiro d'Oro ad Annalisa per la mancata vittoria, l'ultima ...