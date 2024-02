Adolescenti e violenza di genere | uno sguardo preoccupante sulla realtà nascosta delle relazioni

(Di martedì 13 febbraio 2024): il 52% dei giovani hanno subito, almeno una volta nella loro vita, comportamenti difisica e verbale La recente indagine condotta da Save the Children, in collaborazione con Ipsos, ha rivelato unasconcertante riguardo alladitra gliin coppia. I dati mostrano che più della metà (52%) degliha dichiarato di aver subito almeno una volta comportamenti lesivi o violenti da parte del partner. Uno dei risultati più preoccupanti emersi dall’indagine è la percezione errata della gelosia come segno di amore. Il 30% degliintervistati ritiene che la gelosia sia un indicatore positivo in una relazione. Questo dato solleva seri interrogativi ...

Secondo il rapporto "Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza" realizzato da Save the Children in ... (fanpage)

Il rapporto sui risultati di un sondaggio Save the Children realizzato in collaborazione con Ipsos: per il 17% uno schiaffo ogni tanto può ... (sbircialanotizia)

Save the Children in collaborazione con Ipsos ha pubblica un rapporto sulla violenza di genere che per la prima volta coinvolge gli adolescenti. Il 52 per cento di loro dichiara di aver subito almeno ...Indagine di Save the Children e Ipsos su relazioni sentimentali e violenza di genere in adolescenza. Il 17% pensa che in una relazione intima possa ...Secondo quanto riportato dal New York Post, l'incidente è avvenuto durante una rissa tra giovani, tutti compresi nella fascia d'età tra i 12 e i 17 anni.