Addio a Ugo Intini | storico esponente del socialismo italiano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Ricordando Ugo: una figura chiave nella politica socialista italiana L’ex dirigente del Partito Socialistae dei Socialisti Democratici Italiani, Ugo, è scomparso all’età di 82 anni, lasciando un’impronta indelebile nella politica italiana. Dopo una lunga carriera politica,ha servito come deputato per quattro legislature e ha ricoperto incarichi di governo come sottosegretario agli Esteri nei secondi governi Amato e Prodi.è stato uomo di fiducia di Bettino Craxi e ha giocato un ruolo di rilievo nella segreteria del Psi negli anni ’80, contribuendo a plasmare pagine importanti della storia politica del Paese. Come direttore del giornale socialista Avanti! e de Il Lavoro di Genova, ha influenzato il dibattito politico nazionale. Lascia la moglie Carla e il ...