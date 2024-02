Addio a Ugo Intini | politico e giornalista al fianco di Bettino Craxi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il mondoe giornalistico italiano piange la scomparsa di Ugo, nato a Milano il 30 giugno 1941 e deceduto il 13 febbraio 2024.è stato una figura di spicco della politica italiana, noto per il suo lungo impegno nel Partito Socialista Italiano (PSI) e per essere stato un fedele collaboratore di. Oltre alla sua attività politica,si è distinto anche nel giornalismo, ricoprendo il ruolo di direttore del quotidiano del PSI, “Avanti!”, dal 1981 al 1987. La sua carriera politica è stata densa di incarichi e riconoscimenti. Membro della Camera dei Deputati per diverse legislature, ha servito il suo paese sia come sottosegretario agli Affari Esteri nel governo Amato II (2000-2001) che come viceministro agli Affari Esteri nel governo Prodi II ...