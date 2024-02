Addio a Guglielmo Malato | professore e artista Le sue opere a Prato e Viareggio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lucca, 13 febbraio 2024 – E’ scomparso domenica notte a, all’età di 91 anni, l’, originario di Pesaro. E’ stato per tantissimi anni prima insegnante (fin da quando aveva 20 anni) e poi preside dell’Istituto d’Arte Passaglia di Lucca e preside del Liceo Artistico della nostra città. Oltre a essere stato un impagabile insegnante e preside,è stato un, sviluppando la sua arte nella ceramica, nella pittura e nella scultura, ricevendo riconoscimenti e importanti premi. Suesi trovano nel Museo Internazionale della Ceramica a Faenza, nel Museo Internazionale dell’Artigianato a Firenze, nel Museo Nazionale della Ceramica a Pesaro, nella Galleria d’Arte Moderna a Lucca e in collezioni private in ...

Lo storico preside dell'istituto "Passaglia" era anche un grande artista. I suoi quadri e le opere in ceramica e bronzo sono esposti in gallerie e collezioni ...