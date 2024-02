Addio a don Romano Lotti Fu il parroco del Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chiesa pistoiese in lutto. È morto sabato, all’età di 95 anni, il canonico monsignor, figura di riferimento per tutta la comunità pistoiese. Ordinato sacerdote dal vescovo De Bernardi nel 1951, donnel 1955 ebbe subito l’incarico dia Calamecca, dove ancora oggi alcuni anziani ricordano con affetto il suo operato. La sua vita sacerdotale però è stata spesa in gran parte a Piteccio, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta, dove ha lavorato per 32 anni. Negli anni novanta per donsi è aperto un altro importante capitolo di vita. Nominato canonico nel 1995, presso la Cattedrale di San Zeno ha svolto per 17 anni il servizio nell’amministrazione. Un tempo importante perché segnato da significativi interventi di restauro presso la chiesa madre della Diocesi. Nel ...