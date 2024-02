Accordo sul taglio dell’Irpef agli agricoltori | ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) su cui sta lavorando il Governo L’su cui si sta lavorando vede in primo piano manifestanti e Governo italiano. Esso prevede l’esenzione Irpef per i redditi agrari fino a 10.000 euro e la riduzione del 50%per i redditi agrari tra 10.000 e 15.000 euro. Inoltre, sono state previste misure per i giovanicome la decontribuzione per i nuovi imprenditori agricoli under 40. L’è stato raggiunto in sede di Commissione Bilancio alla Camera. Il decreto Milleproroghe, che contiene le misure, deve essere ancora approvato dal Parlamento la prossima settimana e andrà in vigore dal 1° gennaio 2025. Altre misure riguardano la proroga del credito d’imposta per il carburante agricolo, la rimodulazione della tassa sui terreni agricoli: salvaguardando i redditi più bassi. Cosa significa questo per ...