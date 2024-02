Accoltellamento a Terni | arrestate due persone Scatta la denuncia anche per una donna

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 - Arrestati dalla Polizia dii due tunisini accusati di aver accoltellato un loro connazionale. E' statatala moglie di uno di loro. Un passo indietro: i fatti risalgono al 4 febbraio. E' notte, quando in un appartamento di via Battisti, un uomo viene gravemente ferito al braccio sinistro, per fratture multiple, fratture esposte e semi amputazione della mano sinistra. La pattuglia della Squadra Volante intervenuta, seguendo le tracce di sangue lasciate sull’asfalto, era risalita all’appartamento da dove era fuggito, non riuscendo però a farsi aprire. Indagini a tappeto da parte della Mobile (coordinate dalla Procura di) hanno portato all’identificazione di alcuni cittadini tunisini presenti nell’appartamento al momento del drammatico evento. ...

