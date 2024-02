Abbiamo sbagliato a metterci la faccia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alla fine dell’intervista, Kashmir Hill apre il suo libro a pagina uno e scrive una dedica all’intervistatore: «To Davide, to the dystopia and protecting la», offrendo la simpatica sintesi di una visione della tecnologia prossima ventura. Evitare il millenarismo e allo stesso tempo proteggersi da una AI invasiva è un buon consiglio. Soprattutto perché arriva da una giornalista investigativa in forza al New York Times che con il suo “La tuaci appartiene” (appena uscito in Italia per Orville Press) ha scavato dentro uno dei furti con destrezza più grossi della Storia. Un bottino da quaranta miliardi di foto. Scaricate dai nostri profili social, date in pasto agli algoritmi e trasformate nel prodotto di riconoscimentole perfetto per il controllo sociale, qualunque cosa questo voglia dire per la polizia o per chi ...