“Abbandona la casa” Grande Fratello | il concorrente esce dalla porta rossa per sempre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Su Canale 5 è tonato in televisione il. Come, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Al loro fianco, Fiordaliso,che ha scorsa settimana ha lasciato lae ieri è rientrata per fare una sorpresa all’amica Beatrice Luzzi. Dopo l’abbandono, lavip è stata sostituita da nuovi inquilini: Simona Tagli e Alessio Falsone. Da questa settimana, dopo la conclusione del Festival di Sanremo, torna il secondo appuntamento in diretta con il. Mercoledì 14 febbraio, ritroveremo in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e ovviamente i concorrenti dellapiù spiata d’Italia. Leggi anche: “Il momento più ...