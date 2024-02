Abbadia | precipita nel lago di Como | soccorso base jumper di 37 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024)Lariana (Lecco), 13 febbraio 2024 – E'to in acqua, neldi. A schiantarsi nelè stato questa mattina undi 37. Il paracadutista, che si è lanciato alle montagne della zona, probabilmente ha mancato il punto di atterraggio previsto in riva aled stato costretto a ripiegare su un brusco atterraggio di emergenza in acqua. L'allagaggio è stato molto violento. Il 37enne è inoltre rimasto impigliato tra la funi e la vela e non era nemmeno equipaggiato per un bagno fuori programma e fuori stagione. Per soccorrerlo ed evitare che affogasse o andasse in ipotermia sono immediatamente decollati dalladi Villa Guardia i soccorritori dell'eliambulanza di ...