AAA Sempre più Comuni orfani di filiali bancarie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Fuggi-fuggi delle banche dai piccoli centri abitati. Tra necessità di contenere i costi e la diffusione dei servizi finanziaria via Internet sono già 3.300 iitaliani senza più uno sportello (41,5% del totale). Località, quindi, dove l’unico avamposto presente sul territorio per le esigenze finanziarie degli abitanti resta l’ufficio postale con le insegne gialle del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Va premesso che, facendo un confronto con gli altri Stati europei, il nostro Paese ha avuto per decenni un eccesso di sportelli bancari rispetto alla popolazione. Era l’epoca, ormai tramontata della filosofia della filiale sotto casa, ma fa comunque riflettere leggere che nel 2023 hanno chiuso 826 sportelli e che fine 2022 erano stati 677. Un quarto del territorio nazionale è stato abbandonato dalle banche, lamenta il sindacato di categoria Fiba-Cisl che ...

Pulire la lavatrice può essere una vera scocciatura, ma grazie ad alcuni semplici ed economici rimedi naturali diventerà tutto più semplice Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la pulizia dell ...Il Crucial X9 da 1TB è un SSD portatile ultraveloce fino a 1050MB/s con massima compatibilità e resistenza. In bundle 2 software e l'adattatore USB.Ubisoft non teme il lancio di GTA 6 nel 2025, nonostante il gioco sarà un big assoluto verso cui tutti dovranno confrontarsi. Del resto, parliamo del sequel di GTA V (che trovate su Amazon), un altro… ...