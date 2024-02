A2A vince la contesa con il Comune Saltano le regole sui lavori stradali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) La questione sembra a prima vista solo un affare da burocrati, e invece impatta eccome sulla realtà di tutti i giorni. Chi non si è mai ritrovato un cantiere stradale sotto casa? Chi non si è mai interrogato sulle condizioni dell’asfalto o di un marciapiedi dopo uno scavo peralle tubature o ai cavi che corrono sotto i nostri piedi? Per questo, la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri è importante anziché no, visto che azzera ledettate dale riporta le lancette indietro di sette anni. In sostanza, i giudici hanno cancellato le norme locali sulla materia, generando un vuoto legislativo che l’amministrazione giocoforza dovrà sanare a breve attenendosi alle conclusioni di Palazzo Spada. Partiamo dal 31 maggio 2017, quando la determina dirigenziale con allegato denominato "Ripristini a seguito di ...