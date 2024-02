A scuola con la “Ri-Creazione” di Sei Toscana sui rifiuti

guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione ... (orizzontescuola)

IMOLA. I carabinieri della sezione operativa di Imola hanno arrestato un macedone di 32 anni per furto aggravato e si sospetta possa essere l’autore ...ROMA - "Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati". Lo annuncia il ministro per l' ...Il sindaco Gozzoli replica alle accuse dell'amministratore delegato della Socim: “Colpa vostra se la scuola di viale Torino ancora non c’e’” ...