A Sanremo il genocidio non si può nominare | quanta ipocrisia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Secondo un vecchio detto, “guai a parlar di corda in casa dell’impiccato”, ma il surreale e disgustoso “dibattito” avviato dal sacrosanto urlo di dolore del cantante Ghali al Festival di(“stop al”) dimostra come sia altrettanto imbarazzante parlarne a casa del boia. Ritengo che ci siano infatti dubbi che in Palestina sia in corso un, che di talesia responsabile il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, e che vari governi occidentali, tra i quali il nostro, siano direttamente complici di tale. Benjamin Netanyahu sta scatenando proprio in queste ore quello che sostiene sarà l’attacco finale volto a liquidare definitivamente Hamas, cancellandone la residua presenza a Rafah, estrema propaggine di Gaza, dove sono concentrati, in condizioni ...