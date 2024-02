A Quartu le foto di Paola Pintus sui campi profughi palestinesi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (askanews) – Il 17 febbraio inaugura aSant’Elena, presso lo spazio espositivo “The Social Gallery” in via Eligio Porcu 43 la mostragrafica “Ponti di dialogo-grafie daidi Chatila, Beddawi, Ein El Helweh, Nar El Bared”, di. La mostra, allestita sotto la curatela artistica di Jo Coda e la post-produzione grafica di Carla Pisu, prende le mosse da un reportage realizzato a fine 2022 all’interno deiin Libano, nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale promosso dall’Associazione Amicizia Sardegna-Palestina ODV e finanziato dalla Regione Sardegna attraverso i fondi della legge 19/96, al quale il Comune di ...

Il prossimo 15 febbraio, alle ore 12, a Quartu Sant’Elena, presso i giardini di via Fiume (angolo via Livatino), si terrà una cerimonia per commemorare Giovanni Palatucci, organizzata dal questore di ...Nato a Cagliari, Deligia era stato il protagonista della programmazione televisiva con sede nel complesso alberghiero sul litorale di Quartu ...Hanno cercato di entrare nel locale spaccando il vetro con le pietre, ma l'incursione non è riuscita. È successo alle 3,30 in piazza Santa Maria a Quartu, dove a essere preso di mira è stato il Cafè ...