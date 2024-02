A Milano una coppia deve guadagnare più di 7mila euro al mese per permettersi una casa con una stanza in più

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per potersi permettere la famosain più, senza venire strozzati dal mutuo e senza capitali della famiglia d'origine a disposizione, secondo l'ultimo studio di Immobiliare.it Insights per Fanpage.it bisogna guardare fuori dai confini cittadini. È Abbiategrasso il comune dell'hinterland milanese più accessibile per una giovaneche voglia allargarsi.

Un 18enne è stato manganellato al culmine di una protesta nel Cpr di via Corelli a Milano . Per Teresa Florio della rete 'Mai più lager' è ... (fanpage)

Milano , 12 feb. (Adnkronos) - La magistratura "ha perso di credibilità per una serie di elementi", in primis per una "caduta sul piano della ... (liberoquotidiano)

È morto nelle scorse ore a soli 45 anni Arcangelo Milano, ex consigliere comunale e assessore a Città di Castello. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15.30 a Crotone nella chiesa San Giovanni Pa ...Cordoglio e vicinanza del sindaco, della giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, alla famiglia per la scomparsa dell’ex consigliere e assessore comunale ...«Parlando di Parchi e Riserve naturali - dichiara il sindaco in una nota - sono intervenuto per portare all'attenzione dei relatori la Riserva naturalistica della Foce del Fiume Crati. Ho parlato ...