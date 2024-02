A che ora Sinner-Van de Zandschulp | ATP Rotterdam 2024 | dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) 14 febbraio: è il giorno del ritorno di Jannik. L'altoatesino, infatti, disputerà in sessione serale la sua prima partita da campione degli Australian Open in carica. A sfidarlo di nuovo il primo avversario di Melbourne, l'olandese Botic van de. Per entrambi si tratta di una situazione, quella di veloce indoor, che sulla carta è più favorevole. Questo mantiene inalterati, nella sostanza, i rapporti di forza, con l'unica variabile che corrisponde all'essere davanti al pubblico di casa del ventottenne di Wageningen. A Melbourne finì 6-4 7-5 6-3 a favore di, che comincia da qui la potenziale scalata a qualcosa di mai associato a un qualsivoglia professionista in Italia, uomo o donna, nella storia del tennis: il numero 3 al mondo in Era Open.