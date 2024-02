A che ora partono Federica Brignone e le azzurre nella prima prova a Crans Montana | programma | tv | n di pettorale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si prepara a vivere aun fine settimana decisivo per la classifica generale. Domani è inlacronometrata di discesa e c’è ovviamente grande attesa su Lara Gut-Behrami, che ha la grandissima possibilità di allungare in maniera decisamente importante sull’assente Mikaela Shiffrin. In casa Italia ovviamente mancherà tantissimo Sofia Goggia, che non può difendere iltoclassifica di discesa, con Gut-Behrami favorita anche per questa coppa, oltre che a quella di superG. Ci sarà in gara, invece,, che ha inuna delle località preferite e dove ha ottenuto dei grandi risultati in passato. ...