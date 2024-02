A che ora Darderi-Navone oggi in tv | ATP Buenos Aires 2024 | programma | canale | streaming

Perché tante coppie trascorreranno la festa degli innamorati mangiando cibo giapponese? Il sushi è il piatto che non può mancare a San Valentino. Come mai? Scopriamolo insieme. Leggi tutto San Valentino, come mai gli italiani ... (donnemagazine)

A che ora i Mondiali di nuoto oggi : semifinali e finali 13 febbraio - tv - streaming oggi, martedì 13 febbraio, terza giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-3 in ... (oasport)

Luigi Di Maio dice che il Piano Mattei del governo Meloni è un’iniziativa coraggiosa Luigi Di Maio ha un giudizio positivo sul Piano Mattei, considerato "coraggioso". L'ex ministro degli Esteri, in un'intervista, sottolinea come sia ... (fanpage)

Al ristorante Nobuya di Milano - il ristorante giapponese che guarda lontano In centro città ha aperto un locale moderno di grande passione, che unisce la cultura gastronomica italiana e nipponica in modo originale: ecco la ... (vanityfair)