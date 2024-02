Zuppa di Porro 12 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) https://streamyard.com/3pwzyemaf7di. Ancora poemica su Sanremo. Se la prendono con giuria giornalisti.Ma figurarsi noi non sbargliamo mai:basta leggere il corriere di oggi come annuncia l’arrivo di Milei a Quarta Rep…. Dice che abbiamo Crosetto. Favolosi.Trump se la prende con chi non paga e Sallusti lo capisce. Moratti vendono e DeLla Valle pure: leggere de Francesco per capire. L’incontro segreto di Conte con Landini. #rassegnastampa12feb L'articolo proviene da Nicola