Zlatan Ibrahimovic | partitella di calcio a sorpresa con gli amici

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano. 12 febbraio 2024 – “È Ibra? No, non è Ibra”. “Sì, sì, è lui”. Le voci meravigliate dei bambini attirano l’attenzione dei genitori: in campo c’èe il campo in questione non è San Siro ma un rettangolo verde sintetico indoor, sotto il tendone anti-gelo. Siamo al centro sportivo Bettinelli, di via Lago di Nemi, a un passo da viale Famagosta, nel popolarissimo quartiere Barona. Qui, come un qualsiasi marito attempato che il lunedì sera si dedica al calcetto con i colleghi, l’ex campione si diverte con un gruppo diin unadia 7. Bianchi contro colorati. E, in casacca viola e pantalone termico nero, sta con i secondi. Qualche sprazzo di classe lo regala ancora, senza esagerare per non umiliare gli avversari, il tocco con cui ...