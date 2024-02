Zielinski-Inter | il polacco ha già svolto le visite mediche in gran segreto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il centrocampistadel Napoli, Piotr, si prepara a dire addio a fine stagione, ma il futuro con l’sembra già scritto. Il direttore sportivo dell’, Piero Ausilio, aveva da tempo miratocome rinforzo chiave per la prossima stagione. Mentre Taremi si appresta a svolgere ledomani,è già un passo avanti, avendo completato l’iter medico in. Secondo Calciomercato.com, l’accordo trae l’è vicinissimo alla conclusione, con un contratto in vista di 3 anni più un’opzione per uno, un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione e una commissione sostanziosa per l’agente, stimata intorno ai 4 milioni di ...

Con queste premesse, l’Inter ha quindi messo in conto di portare in squadra anche Medhi Taremi oltre a Piotr Zielinski. Entrambi mediante operazioni a parametro zero che possano portare rispetto alle ...Il centrocampista polacco da tempo ormai ha un accordo per passare a parametro zero al club nerazzurro, dopo aver rifiutato il rinnovo con gli azzurri.Domani Mehdi Taremi si sottoporrà alle visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Tutto pronto, sarà un nuovo rinforzo per i nerazzurri dalla prossima stagione. Le ha già fatte ...