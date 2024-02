Zero Emissioni per le auto elettriche? In UK è “pubblicità fuorviante” MG e Bmw corrono ai ripari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)a chi? La Advertising Standards Authority (ASA), l’rità britannica che valuta le, ha definito “fuorvianti” le inserzioni di BMW e MG Motors, il marchio d’Oltremanica controllato dalla cinese SAIC, che definivano a “” alcuni dei propri modelli propagandati in rete attraverso Google. La definizione non è stata giudicata esaustiva dall’ASA, perché si riferisce al massimo alla guida su strada e, in realtà, nemmeno a quella. I veicoli elettrici non produconodi CO2 in marcia, ma l’usura dei freni (seppur inferiore rispetto ai veicoli ad alimentazione convenzionale che non dispongono della rigenerazione) e degli pneumatici sono all’origine della dispersione di altre particelle inquinanti nell’aria (così come i mezzi che, ...