Zappacosta | «Tanti ricordi al Genoa | ma contento che l’Atalanta abbia vinto»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Davidetra la vittoria della sua Atalanta contro il: autore del classico goal dell’ex ieri sera Ai canali ufficiali del, Davideha voluto parlare così della vittoria contro il: dove ha siglato il classico goal dell’ex. «Per noi era una partita molto importante. Uno stadio che spingeva tanto, ma era importante vincere. Siamo in un periodo di forma eccezionale e vogliamo continuare così. La partita è stata molto combattuta:mo retto e potevamo anche chiuderla, ma la cosa buona è che siamo riusciti a vincere. La mia non esultanza? Sono passatianni e ho un bel ricordo di quel periodo. Porto molto rispetto per ile per la gente».

Sulla partita "Risultato ampio, ci lascia un po' di amaro in bocca per la prestazione che c'è stata. Ho voluto forzare la partita, inserendo tanti giocatori offensivi rischiando qualcosa in più per pr ...Il portiere è determinante: la miglior gara da nerazzurro. Supermario è in tutti i gol. Invenzioni di CDK e Koop, sostanza da Scalvini e Kolasinac ...Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Sono tre punti importanti e pesanti, in un ambiente molto caldo. Siamo stati bravi a giocare da squadra, a sa ...