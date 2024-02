Zanzare tutto l’anno in Italia | allarme esperti | “Tra i rischi anche malaria”

Roma , 12 febbraio 2024 – A Roma ormai si possono trovare le Zanzare anche in inverno e, segnala l’esperto , bisogna prepararsi a convivere tutto ... (quotidiano)

Pregliasco: 'Nel nostro Paese potranno aumentare o tornare casi autoctoni di tutte le malattie trasmesse da questi insetti' ...Nella Capitale è prevista l’anticipazione della disinfestazione. La zanzara Tigre si sta adattando al nuovo clima e le temperature miti non fanno più andare in “pausa” gli insetti ...Serve, dunque, una misura precauzione contro il rischio Dengue: “Non vanno più in diapausa, una sorta di ibernazione, e quindi sono attive anche con questi ...