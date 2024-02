Zanzare anche d’inverno | allarme di Pregliasco | “Possibile l’arrivo di infezioni mai viste”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 febbraio 2024 – “quattro stagioni”, che non temono l’inverno, tanto più che le temperature rigide sono di breve durata e spesso solo un lontano ricordo. E difatti la loro presenza è diventata ormai fissa in Lombardia, con pericolose conseguenze per la salute. A lanciare l’è Fabrizio, virologo dell'università Statale di Milano, prospettando fra le insidie di queste “punture 12 mesi l’anno”l'arrivo dimaialle nostre latitudini o il ritorno di altre eradicate da tempo. Il fenomeno, secondo il virologo "faciliterà la diffusione di tutte le malattie a trasmissione vettoriale: dalla Dengue a Zika, dalla Chikungunya a West Nile, mala malaria o la febbre gialla. E nel futuro diventerà un problema". ...