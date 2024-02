Zangrillo sull’assemblea di Lega | “Le dimissioni di Marotta non erano l’argomento di oggi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il presidente del Genoa Albertoha parlato al termine dell’assemblea diSerie A odierna: “I principi fondamentali sono stati consacrati, il mantenimento del diritto d’intesa e tutto quello che ne consegue. Era il capitolo principale, c’è unanimità di consenso tranne qualche distinguo. Siamo tutti molto cordiali e democratici, l’importante è salvaguardare i principi di Governo, il metodo, l’interesse della collettività è quella di salvare il mondo del calcio“. Il numero 1 dei rossoblù ha poi aggiunto: “Sfiducia nei confronti dicome Consigliere Federale? Certamente non era un argomento di. Il dialogo e la democrazia prevedono che ci possano essere posizioni contrastanti. Se poi queste posizioni si identificano anche in posizioni di leadership in termini di risultato sportivo, capite meglio ...