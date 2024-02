Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | in SUPER OFFERTA da MediaWorld!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 febbraio 2024)imperdibile per l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo12con uno sconto interessante da MediaWorld, approfittatene subito! In occasione dell’ultimo volantino di MediaWorld12sarà disponibile al prezzo di 399,00€ anziché 499,90€. Presentato lo scorso anno, il12può vantare miglioramenti alle specifiche più importanti a cui tutti i suoi fan sono più attenti. Questi miglioramenti includono il comparto fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica e il design user-friendly, il tutto a un prezzo eccezionale. Per acquistarlo potete seguire questo ...