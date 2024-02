Xavi rischia l’esonero | la partita contro il Napoli sarà decisiva per il suo futuro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dalla Spagna arrivano notizie poco confortanti per, allenatore del Barça. Dopo il 3-3il Granada, la sua posizione non è più così salda. Lui ha già dichiarato di voler lasciare l’incarico alla fine della stagione, ma se i risultati dovessero continuare ad essere deludenti, non si esclude l’intervento di Laporta. La stampa in Spagna ha pochi dubbi. Ladi Championsilè l’ultima opportunità per l’allenatore spagnolo. In caso di sconfitta potrebbe lasciare anzi tempo il suo incarico. A parlarne ad esempio è Marca, che descrive l’ambiente di Barcellona come “nervoso, inquieto e preoccupato”. Lachiaveil(Marca) “Nervi, preoccupazioni, tensioni e dubbi hanno quindi preso il ...