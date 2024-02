Xavi esonerato dal Barcellona in caso di sconfitta a Napoli | il suo sostituto è già pronto

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola "El Chiringuito", il Barcellona sta riflettendo sulla posizione di Xavi. Il match col Napoli in Champions League potrebbe essere decisivo per il suo ...Tante, troppe voci sul tecnico dei partenopei, ma De Laurentiis non ci pensa nemmeno all'idea di sostituirlo. In queste ore di analisi della sconfitta del Napoli contro il Milan, con i partenopei che ...I due club vivono situazioni difficili e per i rispettivi allenatori potrebbero arrivare decisioni spiacevoli, soprattutto per Xavi.