WWE | In vendita la cintura limited edition per celebrare il trionfo di Kansas City nel Super Bowl

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Moltestar della WWE hanno assistito alLVIII, la cui posta in gioco era molto alta. Gli appassionati di football si sono riuniti per assistere alla rivincita tra iChiefs e i San Francisco 49ers, una replica dello showdown del 2020 in cui i primi trionfarono. Cimelio da collezione Alla fine della partita,ha ottenuto la vittoria. Subito dopo, la compagnia ha annunciato che i fan potevano preordinare la nuovaChiefsLVIII Champions sul WWE Shop. Al prezzo di 549,99 dollari, il titolo è un articolo in edizione limitata e sarà spedita entro martedì 30 aprile. All’evento storico hanno assistito anche ...

Dopo aver visto il selfie tra Bayley e Britt Baker, anche l'ex Sasha Banks riabbraccia gli ex colleghi della WWE ...Una notte speciale a Riad non solo per l'ex Lazio Milinkovic-Savic ma per tutto il pubblico presente alla sfida della Riyadh Season Cup tra l'Al Nassr di ...Che gli ultimi mesi di wrestling siano stati strani è un dato di fatto. Dal ritorno di CM Punk in avanti è successo di tutto, senza dimenticarci lo scandalo McMahon, la vendita della stessa WWE e chi ...