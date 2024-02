WWE | Ecco in quale brand approderà Jade Cargill

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’edizione 2024 della Royal Rumble ha visto, tra le altre cose, l’attesissimo debutto disu un ring della WWE. La sua ottima performance ha lasciato i fan speranzosi per il suo futuro nella compagnia ma, tuttavia, fino ad oggi ancora non era stata collocata in un. Pillola rossa o pillola blu? Stando a quanto riportato da “PWInsider”, la WWE avrebbe apprezzato la performance offerta danella sua prima apparizione e, in vista di WrestleMania 40, avrebbe deciso di collocarla a SmackDown. Non resta, dunque, che attendere la prima apparizione dinello show blu.