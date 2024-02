WWE | Comunque andrà | a WrestleMania XL per Roman Reigns arriverà un altro record

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 febbraio 2024)31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 e 40, l’ultima deve ancora arrivare, ma tutte queste edizioni dello Showcase Of The Immortals hanno, o meglio dire, avranno tutte un unico fattore comune. Questo fattore ha un nome ed èche si è preso tutti i main event di queste edizioni, tralasciando ovviamente la 40 in arrivo, dove affronterà di nuovo Cody Rhodes dopo WM 39,in queste edizioni ha affrontato per ben 3 volte Brock Lesnar(31,34,38), una volta Triple H(32), una The Undertaker(33) e nella 37esima edizione ha affrontato Edge e Daniel Bryan. Sarà, Hogan raggiunto Con l’imminente rematch contro l’American Nightmare in arrivo aXL, il Tribal Chief salirà a quota 8 main event di Mania, andando così ad affiancare al primo posto di ...