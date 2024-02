William alla prova da re Harry riparte senza vederlo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mentre re Carlo si è ritirato a Sandringham, il principeha preso il controllo della situazione (o per lo meno degli impegni ufficiali). Il 7 febbraio, infatti, è tornato a lavoro con una serie di appuntamenti, durante i quali ha parlato anche delle sue ultime settimane. Nessun incontro, però, con il fratello, il principe. Dopo appena 24 ore, infatti, il duca di Sussex ha cambiato l’orario del proprio volo per tornare negli Stati Uniti. L’opinione pubblica aveva creduto che l’arrivo del principea Londra sarebbe stato l’inizio di un nuovo capitolo per i Windsor. Ma tutte le speranze di riconciliazione sono andate in fumo. Secondo alcune fonti, infatti, la visita del duca di Sussex è avvenuta “senza invito” da parte di re Carlo. Tuttavia, il Sovrano ha incontrato il figlio dopo il suo arrivo. Dopo 9 mesi di ...