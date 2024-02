West Ham – Arsenal 0-6 | punti di discussione mentre i Gunners distruggono correttamente gli Hammers allo stadio di Londra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Breaking: È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la Premier League ha regalato una partita così unilaterale come quella in cui ilHam ha subito una terribile sconfitta per mano dell’didomenica. È stato invece un pomeriggio glorioso per i, con William Saliba (32?), Bukayo Saka (41? rigore, 63?), Gabriel Magalhaes (44?), Leandro Trossard (45+2?), e Declan Rice (65?) che trovano tutti il ??fondo della rete di Alphonse Areola. Non un concorso Non c’è davvero molto da dire dopo una partita come questa. In breve, l’è stato eccellente, ilHam pessimo e il punteggio sconvolgente non esagera nel descrivere il modo in cui gli ospiti hanno dominato la gara, dall’inizio alla fine. In effetti, ...