Wall Street apre debole | Dj -0 | 07% | Nasdaq -0 | 08%

Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In netto calo i rendimenti dei titoli ... (quotidiano)

Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In netto calo i rendimenti dei titoli ... (quotidiano)

Le Borse europee si muovono in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investitori pronti a scommettere i ...Quello che sta accadendo sui mercati sembra per alcuni impossibile, anzi una deviazione, un eccesso. Come mai continuano a salire E lo fanno nonostante i ...Lo scorso anno Wall Street è stata trainata da sette importantissimi titoli appartenenti al settore tecnologico. Proprio questi, secondo Amundi, ...