Vuelta a Andalucia 2024 | il percorso e le tappe ai raggi X Salite e spettacolo sulle strade spagnole

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Spagna è la grande protagonista dell’inizio della stagione ciclistica. Questa settimana andrà in scena un’altra storica corsa a, la 70a edizione dellaRuta del Sol, con diversi protagonisti al via: su tutti Felix Gall e Juan Ayuso. Andiamo ad analizzare tappa dopo tappa il. 1a tappa: Almuñécar-Cádiar (162.3 km) Già dalla prima frazione ci saranno diverse: un paio di GPM di terza categoria nella prima parte e la salita regina di prima categoria fino ai 1504 metri sul livello del mare di Trevelez per poi arrivare sul traguardo di Cadiar: ci sarà un dentello nel finale con pendenza fra il 5 e il 7%. Gli uomini di classifica dovranno già scendere in campo. 2a tappa: Vélez-Málaga-Alcaudete (192.2 km) Anche la seconda tappa presenterà ben 3380 metri di dislivello e ...