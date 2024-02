VOTI&STATS – Fiorentina-Frosinone | un Ikoné mai visto | un Okoli inguardabile

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra, terminata con il punteggio di 5-1 per i viola «É stata una partita pazza, divertente, piena di errori. Se fosse finita 9-4, non si sarebbe stupito nessuno»: la sintesi dil’ha espressa così il Corriere dello Sport. I numeri aggiungono elementi per valutare quanto il 5-1 finale sia stato determinato da 18 tiri contro 11, 17 dei quali i viola li hanno prodotti nell’area di rigore avversaria. A dimostrazione che l’attacco di Italiano è stato senza dubbio rivitalizzato dall’inserimento di Belotti, mentre la difesa di Di Francesco è apparsa davvero in difficoltà, tanto da far sospettare che manchino elementi adatti alla categoria in cui si gioca. Ecco le valutazioni sui due mister da parte di due quotidiani sportivi. ITALIANO ...